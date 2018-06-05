Акции протеста привели к гибели 127 человек в Никарагуа

В ходе акций протеста, которые продолжаются в Никарагуа с 18 апреля, погибли как минимум 127 человек, сообщил исполнительный секретарь Межамериканской комиссии по правам человека Паулу Абрау.

Он сообщил, что «протесты привели к гибели 127 человек, почти 1 тыс. пострадали», передает ТАСС со ссылкой на EFE.

Он также напомнил, что в Венесуэле во время протестов с апреля по июль 2017 года погибли 112 человек. При этом жителей в Венесуэле в пять раз больше.

Напомним, к протестам в Никарагуа привела реформа системы социального страхования. Хотя президент страны Даниэль Ортега согласился отменить реформу, акции не прекратились.

Оппозиция и протестующие обвиняют в гибели людей исполнительную власть, руководство страны отвергает обвинения и осуждает любое насилие.