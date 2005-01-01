Предстоящая встреча Путина и Трампа напугала Британию

Лондон считает, что предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может подорвать позиции НАТО, сообщают СМИ.

По мнению британских чиновников, США могут сократить свои обязательства в военной области перед Европой и даже отменить или изменить учения НАТО, что приведет к кризису в альянсе, передает ТАСС со ссылкой на Times.

В частности, Лондон обеспокоен возможным отказом США от участия в учениях НАТО в Норвегии.

Кроме того, британские власти не исключают, что США создадут в Польше военную базу не на условиях НАТО, а в рамках двустороннего соглашения, причем за счет самой Варшавы.

Лондон обеспокоен возможным изменением санкционной политики США в отношении России, а также тем, что Трамп может признать Крым российским.

Одним из вопросов, которые будут обсуждаться на встрече президентов США и России может быть возвращение на родину экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена, пишет издание.

Напомним, Трамп заявил, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным может состояться после саммита НАТО.