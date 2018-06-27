МЭР спрогнозировало шестикратное замедление роста реальных зарплат в России

Минэкономразвития ожидает замедления роста реальных зарплат в России с 6,3% в 2018 году до 1% в 2019-м, сообщил источник в финансово-экономическом блоке кабмина.

Как передает «Интерфакс», соответствующие оценки приводятся в рабочем варианте подготовленного Минэкономразвития макроэкономического прогноза на 2018 год и на период до 2024 года.

Таким образом, ведомство Максима Орешкина понизило прогноз по росту реальных зарплат в 2019 году с 1,3% в предыдущей версии прогноза до 1%.

Источник также отметил, что замедление роста реальных зарплат объясняется снижением экономической активности в 2019 году и ускорением инфляции.

Напомним, ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что рост российской экономики в 2018 году составит 2,1%, а реальные зарплаты граждан вырастут на 6,3%. В начале июня глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила кратковременное ускорение инфляции выше 4% «в отдельных случаях».