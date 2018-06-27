Силуанов спрогнозировал рост реальных зарплат граждан в 6,3%

Рост российской экономики в текущем году составит 2,1%, реальные зарплаты граждан вырастут на 6,3%, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

«Мы видим, что снижается инфляция по сравнению плановыми значениями. Мы планировали 4%, в проекте поправок, в прогнозе учитываем 2,8%», – заявил министр, передает ТАСС.

Он также отметил, что рост экономики в текущем году оценивается в 2,1%, а рост реальных зарплат в текущем году составит 6,3%. С начала года к настоящему моменту реальные зарплаты выросли на 9%.

В марте из результатов ежегодного исследования Emerging Consumer Survey 2018, проводимого швейцарским банком Credit Suisse, следовало, что незначительный рост расходов россиян, признаки которого наблюдались с 2016 года, в прошлом году стали более явными.

В марте президент Владимир Путин заявил, что конечная цель российской власти заключается в обеспечении благосостояния людей.