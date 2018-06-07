Глава ЦБ допустила кратковременное ускорение инфляции выше 4%

Глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила кратковременное ускорение инфляции выше 4% «в отдельных случаях».

«В отдельных случаях возможно кратковременное ускорение инфляции - несколько выше 4%. И не всегда разумно пытаться этого избежать, чтобы не наносить вред экономическому росту. Но если эти отклонения и будут, то они не будут носить масштабного характера и будут краткосрочными. Инфляция будет возвращаться назад к 4%, мы всегда напоминали, что инфляция не может быть постоянно точно 4%, она может колебаться и вниз, и вверх», – передает ТАСС слова Набиуллиной на Международном финансовом конгрессе-2018.

Она заявила также, что ожидает в 2018 году более высокую волатильность на мировых финансовых рынках, чем ранее. «Высокие внешние риски означают, что период низкой волатильности остался в прошлом. И в этом год нас ждет более волатильная ситуация на мировых рынках», – сказала она.

Глава Центробанка заявила также, что ВВП России будет расти на 1,5-2% в год при низкой безработице и без изменений структуры экономики.

По ее словам, ЦБ не видит заметных рисков для финансовой системы в будущем с точки зрения макроэкономического фона, а российская финансовая система более устойчива, чем 10 лет назад.



«Мы можем с уверенностью сказать, что наша финансовая система устойчивее, чем была 10 лет назад, и более того - устойчивее, чем была четыре года назад, в 2014 году», – сказала она.

Она рассказала также, что ЦБ будет внимательно следить и при необходимости принимать меры, чтобы не допустить формирования пузырей на рынке кредитования, передает РИА «Новости».

Кроме того, глава ЦБ отметила необходимость дальнейшего снижения валютного риска в целом по банковской системе России.

Прямая трансляция выступления Набиуллиной ведется на сайте конгресса.