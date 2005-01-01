Генерал раскрыл обман вокруг программы обороны Великобритании

Великобритания «живет ложью» о программе обороны страны, которая на самом деле является невыполнимой, заявил бывший начальник штаба британского минобороны Ник Хоутон.

По его словам, программа обороны страны не может быть реализована в рамках существующих бюджетов. Об этом он сказал после того, как в парламенте Британии заявили о необходимости увеличить расходы на оборону для сохранения отношений с США, пишет Guardian.

По словам Хоутона, программа, которая была принята еще экс-премьером Дэвидом Кэмероном в 2015 году, была амбициозной, но у нее не было необходимого финансирования.

«Поэтому нам нужно сделать жесткий выбор. Увеличиваем ли мы оборонный бюджет, чтобы программа была доступна, или ослабим статус наших военных сил?» – сказал Хоутон. По его словам, правительство ввело общественность в заблуждение, говоря об уровне обороноспособности страны.

«Мы в какой-то мере живем ложью. Возможно, Великобритания перестанет быть мировой военной державой», – заявил Хоутон.

Комитет палаты общин по обороне в середине июня в своем докладе заявил, что власти Британии должны увеличить ежегодные расходы на нужды армии на 17 млрд фунтов стерлингов (22,5 млрд долларов).

В мае палата община сообщала, что план министерства обороны Великобритании по оснащению вооруженных сил Королевства новой военной техникой нереалистичен.