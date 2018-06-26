Меркель не приедет в Казань на матч своей сборной

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не поедет в Россию на матч между командами Германии и Южной Кореи, в котором будет решаться судьба немецкой команды.

«Я не смогу быть в Казани, но желаю всего наилучшего команде», – передает ТАСС слова Меркель, сказанные во вторник в Берлине на совместной пресс-конференции с председателем правительства Испании Педро Санчесом.

Напомним, в понедельник международная федерация футбола открыла дисциплинарное дело в отношении двух футбольных чиновников сборной Германии после матча с командой Швеции на проходящем в России чемпионате мира.