Бластер из «Звездных войн» продали за 550 тыс. долларов

На аукционе в Лас-Вегасе продан бластер, использовавшийся исполнителем роли Хана Соло Харрисоном Фордом на съемках «Звездных войн», за 550 тыс. долларов.

Продан за 550 тыс. долларов. Настоящий бластер Хана Соло из фильма «Звездные войны: Возвращение джедая», – сообщил аукционный дом Julien's Auctions, передает РИА «Новости».

Вместе с «оружием» была продана копия фильма и оригинальные документы о съемках некоторых сцен.

Отмечается, что бластер EC-17 вымышленной оружейной компании BlasTech Industries используют имперские штурмовики-разведчики. Он сделан на заказ для фильма «Возвращение джедая». Дизайн пистолета из дерева, покрашенного в черный цвет, был создан художником Джеймсом Шоппе и одобрен лично режиссером Джорджем Лукасом.