Сотрудник нунциатуры Ватикана в США осужден за хранение детской порнографии

Ватиканский трибунал приговорил экс-сотрудника нунциатуры (диппредставительства) Ватикана в Вашингтоне Карло Капеллу, прелат уличен в хранении детской порнографии, сообщают информационные агентства.

Капелла признал свою вину и был приговорен к пяти годам заключения, передает ТАСС.

Ордер на его арест был выписан Канадой в сентябре. Канадские власти обвинили Капеллу в хранении и распространении детской порнографии – в Канаде Капелла находился в декабре 2016 года.

В это время в отношении Капеллы уже шло расследование в Ватикане по делу о педофилии.

Капеллу отозвали из Вашингтона.

Поскольку преступление было совершено, когда он исполнял служебные обязанности, перед судом Капелла предстал в Ватикане.

В мае после встречи с Папой Римским Франциском 34 чилийских епископа подали в отставку из-за педофильского скандала.