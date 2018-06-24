Палестинец на машине протаранил группу израильских военных

Трое израильских военных пострадали в результате наезда автомобиля, за рулем которого был палестинец, сообщила армейская пресс-служба.

Машина протаранила группу военных на Западном берегу реки Иордан, где военнослужащие патрулировали окрестности деревни Хусан, передает РИА «Новости».

Пострадавшие получили легкие травмы и были отправлены в больницу.

Водитель скрылся с места происшествия, военные думают, что наезд был преднамеренным.

Напомним, министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан заявил, что «существует высокая вероятность крупномасштабной военной операции в секторе Газа в ближайшие месяцы».