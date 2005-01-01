Жириновский сказал, когда «большая часть Украины вернется в Россию»

Большая часть украинской территории перейдет в Россию, когда Европе «надоест терпеть Киев», заявил депутат Госдумы Владимир Жириновский.

«Вся нынешняя Украина – это failed state, провалившееся государство, и существует только за счет дотаций из Евросоюза. Но европейцам уже надоедает терпеть Киев, от которого одни проблемы, и рано или поздно они бросят этот чемодан без ручки. Тогда большая часть этой территории по примеру Крыма вернется в Россию», – написал Жириновский в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что в региональных законодательных собраниях новых территорий «ЛДПР будет иметь мощную фракцию».

По словам Жириновского, он был в «черных списках» на Украине с 1991 года и сейчас, так как «говорил о необходимости возвращения в Россию русских земель, часть которых – это Украина».

Нынешнюю власть на Украине «и все ее решения» Жириновский считает нелегитимными.

На ваш взгляд Украина отмечает 24-ю годовщину независимости. Хотели бы вы, чтобы Украина вернулась в состав России? Да, хотелось бы ее полного возвращения

Да, хотелось бы возвращения, но только некоторых ее регионов

Не хочу возвращения Украины ни полностью, ни частично



Ранее Жириновский выразил мнение, что на Украине правит не демократия, а махновщина.