Полиция Израиля объяснила срыв торжеств в честь Дня России

Израильские правоохранители объяснили срыв проведения в Восточном Иерусалиме торжества по случаю Дня России получением «четкой и однозначной» информации о том, что среди устроителей торжества были признанные террористическими две палестинские организации.

Сами участники сорванного ужина, куда в качестве гостей были приглашены российские дипломаты, настаивают на его неполитическом характере, организатором называют Общество палестино-российской дружбы и отрицают причастность к мероприятию Народного и Демократического фронтов освобождения Палестины.

«Это мероприятие было пресечено, поскольку полицией была получена четкая и однозначная информация, что его устраивают две организации, которые считаются у нас террористическими. Речь идет о Демократическом и Народном фронтах (освобождения Палестины)», – сказал РИА «Новости» официальный представитель израильской полиции Михаэль Зингерман.

Он добавил, что на основании этого был выписан ордер, и мероприятие было закрыто.

Напомним, полиция Израиля не дала провести в понедельник, 18 июня, вечер в честь Дня России, который организовало в Восточном Иерусалиме Общество палестинско-российской дружбы.