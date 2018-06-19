Полиция Израиля сорвала мероприятие в честь Дня России

Полиция Израиля не дала провести в понедельник, 18 июня, вечер в честь Дня России, который организовало в Восточном Иерусалиме Общество палестинско-российской дружбы.

В разгар праздника около 10 правоохранителей вошли в отель «Амбассадор», где собрались около 100 гостей, в том числе приглашенные российскими дипломатами. Полицейские потребовали остановить мероприятие, передает РИА «Новости».

Ордер, запрещающий проведение мероприятия, подписал глава иерусалимского округа полиции Йорам Халеви. В нем утверждалось, что оно носит характер политического собрания и якобы организовано «террористическими организациями» – Народным и Демократическими фронтами освобождения Палестины.

Очевидцы рассказывают, что между участниками мероприятия и правоохранителями вспыхнули перепалки, но до применения силы дело не дошло. Полицейские отключили микрофоны и задержали для допроса, по разным данным, четыре или шесть человек.

«Мы им заявили: «Мы продолжаем ужин. А вы что хотите, то и делайте». В их присутствии мы продолжили трапезу и только потом покинули помещение», – рассказал доктор Самир Хатиб, председатель Ассоциации выпускников вузов России и СССР в Израиле.

Среди участников мероприятия были депутат израильского парламента Аймана Уде, архиепископ Севастийский Феодосий, и советник президента Палестины Набиль Шаас, который возглавляет Общество палестино-российской дружбы.

«Насильственных действий полицейские не предпринимали. Люди продолжали кушать, ходить за едой. Они этому не препятствовали… Тем, кто горячился, говорили: «Дайте документ, пройдемте с нами». Причем таких вот задержаний с заламыванием рук не было», – рассказал один из участников встречи.

Со слов очевидцев, трое полицейских, прервавших торжество, были в форме, остальные шестеро-семеро – в штатском, с бородами и говорили на арабском языке. В гостиничном лобби стояла группа поддержки из бойцов пограничной полиции с автоматическим оружием и в полном обмундировании.

Все, кто рассказывал о произошедшем, категорически отвергают утверждения полицейских о том, что за мероприятием стоят Народный и Демократический фронты освобождения Палестины. «Они не имели никакого отношения. Кто пригласил – это Общество палестино-российской дружбы», – сказал один из участников встречи.

«Это было непартийное мероприятие в формате прием-товарищеский ужин, посвященный празднованию Дня России. Никакого террора, никаких тем, которые бы не касались дружбы с Россией. Все прибыли легально, никто не лез через забор и не пробирался тайными тропами», – добавил второй.

Израиль считает весь Иерусалим своей столицей, включая восточные районы города с преимущественно арабским населением, на которые претендуют палестинцы. Россия в 2017 году объявила, что признает Западный Иерусалим столицей Израиля, а восточный видит столицей будущего палестинского государства и готова содействовать достижению договоренностей между обеими сторонами конфликта.