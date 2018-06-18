Американские сенаторы определились со сроком визита в Россию

Глава комитета Совета Федерации по международным дедам Константин Косачев сказал, когда американские сенаторы от Республиканской партии могут приехать в Россию.

«Группа сенаторов от Республиканской партии запросилась на встречу. В начале июля», – приводит его слова ТАСС.

В субботу сообщалось, что американский посол в Москве Джон Хантсман работает над организацией визита в Россию группы американских сенаторов- республиканцев для проведения консультаций с представителями российских властей и изучения возможности нормализации отношений между двумя государствами.

Американские СМИ отмечали, что Хантсман является одним из немногих членов администрации президента Дональда Трампа, активно поддерживающих взаимодействие между Москвой и Вашингтоном.