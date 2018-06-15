Иордания отозвала посла в Иране

Иорданское Хашимитское королевство отозвало своего посла Абдаллаха Сулеймана Абу Руммана из Ирана, сообщает телеканал Al Arabiya.

Решение принял совет министров королевства, указав на проводимую Ираном политику вмешательства в дела стран Ближнего Востока, передает ТАСС.

Отмечается, что Иордания стремится к региональной безопасности, в особенности в Саудовской Аравии и странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Противостояние между Ираном и Саудовской Аравией заметно обострилось из-за кризиса в Йемене. Эр-Рияд считает, что Тегеран оказывает поддержку мятежным хуситам и поставляет им оружие.