Сроки работ по безопасности Крымского моста сдвинули на 19 месяцев

Взгляд
3 мая, четверг  |  Последнее обновление — 14:46  |  vz.ru
Разделы

Крым совершил рывок вперед

Теперь Крым и Севастополь можно уверенно относить к субъектам РФ со средним уровнем развитияФото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press
Воссоединение с Россией подняло уровень жизни крымчан, и с этим невозможно спорить. Более того, теперь это не отсталый, а во многом среднестатистический российский регион, причем с хорошими перспективами. Многие оставшиеся проблемы должно решить скорое открытие Керченского моста, но, к сожалению, не все из них: в Крыму еще есть над чем работать. Подробности...
Перейти а раздел…

Протестующие в Армении перешли к «насилию над людьми»

Сторонники оппозиционера Никола Пашиняна парализовали работу транспорта и госучреждений по всей странеФото: Sergei Grits/AP/ТАСС
Сторонники оппозиции в Армении действуют все более жестко. В среду оказались перекрыты автомагистрали, нарушена работа аэропорта, остановлено железнодорожное сообщение. Эксперты отмечают, что, хотя столкновений пока нет, происходящее уже можно назвать насилием над простыми гражданами. И есть признаки того, что ситуация может только усугубиться. Подробности...
Перейти а раздел…

Россия закончила создание важнейшего проекта для Севера

Энергоблок наконец покинул Питер и держит путь в МурманскФото: Антон Ваганов/ТАСС
По Балтике сейчас идет первая в мире плавучая АЭС (ПАТЭС) «Академик Ломоносов». Уникальная станция, строительство которой продолжалось более десяти лет, после целой череды проблем наконец-то почти готова к работе. Предполагается, что подобные ПАТЭС окажут огромную помощь всему российскому Северу и Дальнему Востоку. Каким именно образом? Подробности...
Перейти а раздел…

С украинской преступностью случилось чудо

Либо на Украине случилось чудо, либо в прокуратуре занимаются махинациями со статистикойФото: Шарифулин Валерий/ТАСС
Власти Украины рапортуют о резком снижении уровня преступности, который стабильно рос три года подряд. Согласно некоторым версиям, криминала в стране теперь даже меньше, чем в довоенный период. Мотив правительства «нарисовать» себе успехов перед выборами нельзя исключить полностью. Однако у «украинского чуда» есть и другое объяснение. Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Российский либерализм в роли людоеда

Андрей Бабицкий, журналист
С нашими либеральными соотечественниками мы сосуществовали в одном пространстве, считая, что их взгляды – это такое даже отчасти милое и безвредное недоразумение. 2 мая стало ясно, что нет, это все не чистое теоретизирование. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

«Черный блок» устроил в Париже горячий Первомай

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Очень может быть, что, согласно новопровозглашенному лозунгу, европейская жизнь скоро будет интересно «раскрашена» в определенные цвета только что запатентованных борцунов за очередную мировую справедливость. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Три главных вопроса о будущем Армении

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Если абстрагироваться от осознания того, что в Армении все летит в тартарары и добром это не кончится в любом случае, то можно было бы спокойно понаблюдать за возникновением достаточно любопытной коллизии. Подробности...
Обсуждение: 69 комментариев
    Перейти а раздел…

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
      Перейти а раздел…

      В городах России состоялись первомайские манифестации

      В первомайском шествии в Москве приняли участие 130 тыс. человек. Это были активисты профсоюзов, парламентских партий, студенты и ветераны. Они прошли по Красной площади с лозунгами «Нет повышению пенсионного возраста!», «В России заработал – в Россию вложи!»
      Подробности...

      Лидеры КНДР и Южной Кореи провозгласили «эпоху мира»

      В пятницу лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чже Ин провели исторические переговоры. Прямых контактов между странами не было 11 лет. По итогам межкорейского саммита была подписана совместная декларация, в которой говорится о намерении двух стран заключить мирный договор
      Подробности...

      В Москве прошла ночная репетиция парада Победы

      На Красной площади в Москве прошла первая вечерняя репетиция парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме армейских расчетов на площади в первый раз появились армейский мотовездеход и другие образцы вооружений
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
        • Тот, кто чаще критикует

        • Тот, кто чаще хвалит

        Как вы относитесь к блокировке мессенджера Telegram и насколько вас лично это затрагивает?
        • Поддерживаю, затрагивает

        • Поддерживаю, не затрагивает

        • Не поддерживаю, затрагивает

        • Не поддерживаю, не затрагивает

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Появились сообщения о подготовке США новой провокации с «химатакой» в Сирии
          Названо имя командира разбившегося в Сирии российского Су-30СМОзвучена сумма выплат ветеранам в честь Дня ПобедыЛондон дал Лаврову основания заявить о похищении СкрипалейНа параде Победы впервые представят гиперзвуковой «Кинжал»
          «Деривация-ПВО» готова к госиспытаниямКиев решил не пускать российских журналистов на финал Лиги чемпионовКитай сделал заявление о размещении ПРО на спорных территорияхВласти Германии отправили спецназ в лагерь для беженцев
          Канцлер Австрии отказался приехать на инаугурацию ПутинаПесков прокомментировал данные об «убегающих в США» россиянахРоулинг извинилась за сюжетную линию в «Гарри Поттере»Молдавского экс-министра заставили извиниться за оскорбление русских

          Главная тема


          С украинской преступностью случилось чудо

          отношения с Западом


          Стало известно о скором назначении Кудрина на «важный пост»

          ключи шифрования


          В России могут заблокировать еще один мессенджер

          Азовское море


          Украина пожаловалась на «жесткий» досмотр Россией судов в Керченском проливе

          «перелом челюсти и чего-то еще»


          Опубликовано видео избиения вдохновителя Майдана

          «просто невозможно сравнить»


          Порошенко показал, чем кормят солдат ВСУ по стандартам НАТО

          подарок олимпийской чемпионке


          В Японии показали акита-ину Алины Загитовой

          «внушительные возможности»


          Американские СМИ рассказали о страхе НАТО перед Су-27

          День Победы


          Российский посол отказался от встречи с британскими парламентариями 9 мая

          крах «олигарха»


          Эдуард Биров: В эпическом диспуте столкнулись две части российской элиты

          Перспективы легализации ЧВК


          Владимир Неелов: Простые русские воины, не имеющие официального статуса, меняют облик войны и её правила

          историческое соглашение


          Дмитрий Дробницкий: У главы КНДР просто нет другого выхода, кроме как «торговать» денуклеаризацией

          на ваш взгляд


          Является ли происходящее в Армении цветной революцией?

          Сроки работ по безопасности Крымского моста сдвинули на 19 месяцев

          3 мая 2018, 14:09

          Текст: Ольга Никитина

          Версия для печати

          Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства, которым сдвигаются сроки государственного контракта на выполнение работ, связанных с системами обеспечения транспортной безопасности перехода через Керченский пролив.

          Сроки работ, связанных с проведением инженерных изысканий, проектированием и оснащением инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности транспортного перехода через Керченский пролив, сдвинуты на 1 декабря 2019 года, сказано в распоряжении правительства.

          Предыдущая версия документа предусматривала, что соответствующие работы по автодорожной части моста должны быть завершены к 30 апреля 2018 года, по железнодорожной части – к 1 декабря 2019 года.

          Кроме того, изменения затронули обеспечение безопасности автомобильных подходов к мосту со стороны Керчи и Тамани – с 30 апреля срок сдвинут на 30 сентября.

          На прошлой неделе автодорожная часть Крымского моста прошла проверку на прочность. Строители провели тестовое включение архитектурной подсветки автодорожной арки Крымского моста.

          Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Крымский мост откроется для легковых автомашин почти на восемь месяцев раньше запланированного срока. Строители и инженеры постарались успеть к открытию нового туристического сезона, что может подтолкнуть туристов к посещению Крыма.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............