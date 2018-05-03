Сроки работ по безопасности Крымского моста сдвинули на 19 месяцев

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства, которым сдвигаются сроки государственного контракта на выполнение работ, связанных с системами обеспечения транспортной безопасности перехода через Керченский пролив.

Сроки работ, связанных с проведением инженерных изысканий, проектированием и оснащением инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности транспортного перехода через Керченский пролив, сдвинуты на 1 декабря 2019 года, сказано в распоряжении правительства.

Предыдущая версия документа предусматривала, что соответствующие работы по автодорожной части моста должны быть завершены к 30 апреля 2018 года, по железнодорожной части – к 1 декабря 2019 года.

Кроме того, изменения затронули обеспечение безопасности автомобильных подходов к мосту со стороны Керчи и Тамани – с 30 апреля срок сдвинут на 30 сентября.

На прошлой неделе автодорожная часть Крымского моста прошла проверку на прочность. Строители провели тестовое включение архитектурной подсветки автодорожной арки Крымского моста.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Крымский мост откроется для легковых автомашин почти на восемь месяцев раньше запланированного срока. Строители и инженеры постарались успеть к открытию нового туристического сезона, что может подтолкнуть туристов к посещению Крыма.