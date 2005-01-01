Данные об авиаударе коалиции США по сирийской армии опровергли

Информация о нанесении авиаудара США и их союзниками по сирийским позициям не соответствует действительности.

Об этом сообщил РИА «Новости» источник в военной сфере.

Ранее сирийское национальное агентство SANA сообщило, что возглавляемая США коалиция нанесла авиаудары по позициям сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор.