Власти Финляндии начали поиски «российской угрозы»

Минобороны, МВД и МИД Финляндии начали совместный исследовательский проект с целью прояснить якобы связанные с Россией угрозы безопасности, пишет газета Helsingin Sanomat.

Отмечается, что главной задачей исследования является создание общей картины факторов, касающихся стабильности России, которые могут поменять ситуацию с безопасностью в близких к Финляндии регионах, передает ТАСС.

Кроме того, поставлена цель активизировать дискуссию по темам, имеющим отношение к России и безопасности. Для проекта созданы три рабочие группы, которые будут обсуждать военную, внутреннюю и внешнюю безопасность.

По словам специалиста минобороны Терхи Юлитало, ведомство задействовало для работы над проектом около 40 человек. Это представители исследовательских организаций, университетов и государственные чиновники.

Известно, что подобные отчеты в Финляндии были подготовлены в 2008 и 2012 годах. В настоящее время, как отмечает Терхи Юлитало, в большей степени будет проводиться анализ с точки зрения вопросов безопасности. Новый отчет должны обнародовать в начале 2019 года.

Напомним, в январе президентом Финляндии переизбран Саули Ниинисте. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, при Ниинисте уровень антироссийской риторики и объем сотрудничества Хельсинки с НАТО заметно возросли.