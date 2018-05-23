Путину и Ди Каприо предложили сыграть в хоккей на Северном полюсе

Президент России Владимир Путин, а также голливудские актеры Джим Керри и Леонардо Ди Каприо могут принять участие в товарищеском хоккейном матче на базе арктического лагеря «Барнео» на Северном полюсе, сообщил посол доброй воли ООН, олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

«Все наши великие хоккеисты, которых знает весь мир, согласятся на участие, я уверен. Мы понимаем, что тут надо максимально охватить известных людей. Мы встречались, и, например, Керри с интересом воспринял это предложение. Ди Каприо сказал, что не умеет кататься на коньках, но, как я знаю, он уже занимается этим вопросом, и думаю, что к матчу он будет готов», – цитирует Фетисова «Р-спорт».

По мнению ветерана отечественного хоккея, «все поддерживают эту инициативу, в ближайшее время будет известно, кто хочет принять участие в этом грандиозном событии».

«Мы услышим много известных имен», – добавил Вячемлав Фетисов.

Как передает ТАСС, матч запланирован на весну 2019 года для привлечения внимания международного сообщества к проблеме глобального изменения климата. Участие в игре подтвердили хоккеисты из Дании, Исландии, Канады, Норвегии, США, Финляндии и Швеции.

Напомним, 10 мая президент России Владимир Путин вышел на лед в гала-матче Ночной хоккейной лиги, проходящем в сочинском ледовом дворце «Большой». В декабре 2017 года Путин сыграл в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги на Красной площади в Москве.

На ледовой базе «Барнео», с момента ее открытия в начале 2000-х годов, проводятся не только научные исследования. Она также служила базой для туристических групп, путешествующих на Северный полюс.