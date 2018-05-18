В Кремле сказали, когда опубликуют указы о новом составе кабмина

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ожидает, что указы о новом составе правительства будут обнародованы в пятницу, 18 мая.

«Мы ожидаем сегодня», – приводит его слова РИА «Новости».

В начале недели Медведев представил Путину структуру нового правительства, представленную 22 министерствами против 21 в предыдущем составе, у премьер-министра будет 10 заместителей вместо девяти.