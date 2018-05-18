В Кремле назвали время встречи Путина и Медведева по составу кабмина

Встреча президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, на которой председатель правительства озвучит кандидатуры на должности министров, состоится в Сочи примерно в 13.00 мск, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Премьер обещал, что именно в пятницу он прибудет в Сочи к президенту, где представит свои кадровые предложения по новому составу кабинета министров», – приводит его слова РИА «Новости».

«Этого мы как раз и ожидаем, сегодня в районе часа дня запланирована встреча Путина и Медведева», – добавил Песков.

В начале недели Медведев представил Путину структуру нового правительства. Кардинальных изменений не произошло, главная трансформация затронула Министерство образования и науки – его решили разделить на два ведомства, Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Структура нового кабмина представлена 22 министерствами против 21 в предыдущем составе, у премьер-министра будет 10 заместителей вместо девяти.