Петербургского врача заподозрили в совращении мальчиков

Врач реабилитационного медцентра в Санкт-Петербурге подозревается в совершении действий сексуального характера по отношению к двум мальчикам семи и пяти лет.

По данным следствия, 47-летний врач с апреля 2016 года по апрель 2018 года «неоднократно совершал иные действия сексуального характера в отношении двух мальчиков 2011 и 2013 годов рождения». Это происходило в Адмиралтейском районе города, сообщает управление СК по Санкт-Петербургу.

Уточняется, что подозреваемый был неоднократно судим за совершение преступлений сексуального характера. Неясно, почему он был допущен к работе с детьми.

СК возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.