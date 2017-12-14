Иванишвили вернулся в политику

Бывший премьер-министр Грузии, основатель правящей партии «Грузинская мечта» возвращается в активную политику, он согласился вновь занять пост главы партии, заявил на брифинге премьер-министр Георгий Квирикашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По словам Квирикашвили, «Бидзина Иванишвили придаст своим решением динамику исполнительной и законодательной ветвям власти».

Иванишвили был премьером и главой партии до конца 2013-го.

Сейчас партию возглавляет Георгий Квирикашвили.

В последнее время в партии заметен кризис из-за противостояния ряда ее новых и старых членов. Вероятно, поэтому Бидзина Иванишвили и решил вернуться.

По словам премьера, он лично и другие члены партии просили Иванишвили вернуться, так как это усилит «Грузинскую мечту».

Несмотря на то, что Иванишвили давно не занимается активной публичной политикой, в Грузии многие называют его «теневым правителем».