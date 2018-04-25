МИД дал совет находящимся в Ереване россиянам

МИД рекомендует гражданам России, находящимся в Ереване, избегать мест массового скопления людей на фоне продолжающихся протестных акций.

«Армения – новая волна демонстраций в городе Ереван, акции носят мирный характер; рекомендуется избегать мест массового скопления людей, в особенности в центре столицы», – сообщил департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД в Twitter.

Протесты против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. В воскресенье должны были пройти переговоры между Пашиняном и премьером Армении Сержем Саргсяном. Они закончились спустя три минуты – премьер ушел со встречи, назвав действия лидера оппозиции шантажом. Пашинян сразу после этого пообещал возобновления акций протеста «в новом масштабе».

Напомним, ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле по-прежнему продолжают следить за ситуацией в Армении и надеются, что противоборствующие стороны смогут прийти к консенсусу.