Москва назвала вывод войск США из Сирии загадочным гамбитом

Причины решения Вашингтона о выводе войск из Сирии остаются неизвестными, этот гамбит еще предстоит разгадать, заявил представитель Министерства иностранных дел России Игорь Цариков.

Цариков напомнил, что Москва неоднократно указывала на нелегитимное вооруженное присутствие США в Сирии. «Вместе с тем, нам пока ничего не известно о причинах этого решения и его параметрах, перспективных планах американцев. Этот гамбит еще предстоит разгадать», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о начале вывода американских войск из Сирии. Кроме того, США могут сильно сократить численность своего воинского контингента в Афганистане.