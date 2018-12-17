Сирия открыла в Крыму совместный торговый дом

Крымско-сирийский торговый дом создан, он станет резидентом свободной экономической зоны Крыма, сообщил вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.

Мурадов сообщил РИА «Новости», что в настоящее время идет стадия регистрации в качестве резидента свободной экономической зоны Крыма, а также решается вопрос о системе взаиморасчетов.

Вице-премьер республики сообщил, что протокол межправкомиссии предусматривает ускоренную процедуру расчетов, которые будут производиться в рублях.

В середине октября крымская делегация посетила Сирию. В рамках визита был подписан меморандум об экономическом сотрудничестве, а также утверждены планы совместных действий. В документах речь шла о создании торгового дома, судоходной компании, взаимных поставках товаров, налаживании авиасообщения между Сирией и Крымом.

В ноябре в Дамаске сообщали, что Россия создаст в Сирии крупнейший на Ближнем Востоке центр по экспорту зерна.