Стали известны подробности госпитализации Лещенко

Лев Лещенко сам приехал в больницу, чтобы получить консультацию из-за сильного переутомления, после чего его госпитализировали, сообщил концертный директор певца Олег Дмитриев.

На данный момент Лещенко чувствует себя нормально, сказал Дмитриев, передает РИА «Новости».

«Злопыхателям можно сказать словами Бабочкина, знаменитого актера, который Чапаева играл: Не дождетесь! Нормально все будет, Лев Валерьянович – боец, мужчина и долгожитель», – рассказал Дмитриев.

«Он приехал на консультацию, и врач сказал мне: «Давай я его оставлю, он переутомлен на сегодня. Процедуры поделаем, все, что можно, еще осмотрим», – пояснил представитель певца. Он добавил, что Лещенко 10 декабря выступит на концерте памяти Владимира Шаинского.

«Сейчас Лев Валерьянович проходит последние процедуры и уже готов ехать на концерт памяти Шаинского. Совсем скоро он выйдет из больницы», – заявил Дмитриев ТАСС.

«Это обычное переутомление, меня врачи предупредили, что такое может случиться. Два концерта, ночные перелеты, встреча с ветеранами, бессонница. Но сейчас с Львом Валериановичем все нормально и будет еще лучше», – сообщил концертный директор.

В пресс-службе фестиваля «На благо мира» сообщили, что Лещенко не выступил из-за переутомления.

Ранее СМИ сообщили об экстренной госпитализации артиста. Позднее сам певец рассказал, что с ним «все нормально».