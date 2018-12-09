Лещенко рассказал о своей госпитализации

Советский и российский певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал, что действительно был госпитализирован в одну из московских больниц в субботу, однако сейчас уже готовится к новым выступлениям.

«Да, госпитализация была. Но уже все нормально, завтра буду выступать на концерте памяти Владимира Шаинского», – передает его слова ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что Лещенко был госпитализирован с концерта «На благо мира» в Москве – ему стало плохо за кулисами. Причина госпитализации не называлась.