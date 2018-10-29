Опубликованы фотографии тонущего у берегов Норвегии фрегата НАТО

В Сети появились фотографии норвежского фрегата «Хельге Ингстад», который отбуксирован от места столкновения с нефтяным танкером на учениях НАТО Trident Juncture; военный корабль, судя по снимкам, продолжает тонуть.

Фото публикуют в соцсетях и СМИ. В частности, судя по снимкам Naval News, фрегат затоплен уже по палубу.

Photos of Norwegian Navy's The KNM Helge Ingstad frigate... pic.twitter.com/Bit28I9mkZ — Naval News (@navalnewsnet) 8 ноября 2018 г.

«Военный осведомитель» отмечает, что корабль посадили на грунт, и публикует фото, на которых крупным планом видно пробоину в корпусе корабля.

Напомним, фрегат столкнулся с нефтяным танкером в четверг около 4.00 по местному времени (5.00 мск). В результате инцидента семь человек пострадали. На танкере находятся 23 человека, им ничего не угрожает.