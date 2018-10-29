США провели новые испытания МБР Minuteman III

ВВС США провели еще одно испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III.

Очередной пуск ракеты был произведен поздно вечером во вторник, 6 ноября, с базы Ванденберг, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CBS Los Angeles.

Ракета не была оснащена боевой частью. Запуск прошел успешно, ракета попала в цель.

Иные детали испытаний не приводятся.

Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования семейства Minuteman предназначались для ядерного сдерживания во время холодной войны с СССР. Ракеты стоят на вооружении с 1970 года; в конце 1978 года их производство было прекращено.

В данный момент Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования США. Сообщалось, что у американцев 450 таких ракет; они останутся на вооружении как минимум до 2020 года.

Известно, что ракета способна поражать цели в радиусе 12 тыс. километров.

Напомним, в июле США неудачно провели испытательный запуск Minuteman III. До этого запуск состоялся в апреле.