Глава Приморья призвал создать систему контроля переселения из аварийного жилья

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко заявил о необходимости создавать систему контроля над переселением жителей из ветхого и аварийного жилья в Приморском крае, чтобы активизировать работу местных властей и более тщательно подходить к отбору подрядчиков.

«(Нужно) организовывать работу, создавать систему контроля с тем, чтобы главы муниципальных образований не просто формально участвовали, а сами подбирали площадки, расположенные близко к объектам, которые вырабатывают энергетические ресурсы, это тоже немаловажный фактор», – сказал Кожемяко, комментируя отставание региона в реализации этой программы за прошлый год.

Также он отметил, что подбор подрядчиков нужно вести более тщательно, чтобы не было повторения опыта Хасанского района Приморского края. Тогда в Посьете и Хасане подрядчик не выполнил свои обязательства, в итоге 3,5 тыс. кв. м жилья оказались не заселены, а программа сорвана, передает ТАСС.

«(Нужно) проводить работу согласованно с местными организациями, муниципальными образованиями и брать на себя только то, что ты можешь выполнить», – добавил врио главы региона.

В прошлом году по программе переселения из ветхого и аварийного жилья в Приморье построено 170 тыс. кв. м жилья, в этом году примерно столько же. В Якутии построен 1 млн кв. м жилья, на Сахалине – 240 тыс. кв. м жилья.

В мае прошлого года президент России Владимир Путин поручил разработать постоянный механизм переселения из аварийного жилья.