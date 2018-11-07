Россия внесла на рассмотрение ГА ООН резолюцию против героизации нацизма

Россия вместе с рядом стран внесла на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН проект резолюции против героизации нацизма; речь в документе идет не об «отголосках прошлого», а о современных проявлениях расизма, заявил замдиректора департамента по делам по гуманитарному сотрудничеству МИД Григорий Лукьянцев.

Лукьянцев сказал, что в настоящее время во многих частях света наблюдается возрождение движений, групп и партий, которые под предлогом свободы выражения мнений пропагандируют расистские и экстремистские идеи.

Такие действия, продолжил представитель российского внешнеполитического ведомства, противоречат обязательствам государств по основным международным правозащитным договорам.

«Соавторы убеждены, что нельзя мириться с попытками обелить бывших членов организации СС, включая подразделения «Ваффен-СС», принимавших участие в истреблении мирного населения, не щадя при этом ни младенцев, ни стариков, и признанной поэтому преступной Нюрнбергским Трибуналом», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, в декабре прошлого года Соединенные Штаты и Украина оказались единственными странами, которые на заседании Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН выступили против принятия резолюции о борьбе с героизацией нацизма.