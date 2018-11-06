В Калининграде мужчину арестовали за текст об «архангельском подрывнике»

Суд Центрального района Калининграда арестовал 24-летнего местного жителя Вячеслава Лукичева по подозрению в публичном оправдании теракта в здании ФСБ в Архангельске.

«Суд арестовал Вячеслава Лукичева на два месяца, до 3 января. Молодому человеку предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма)», – рассказала «Интерфаксу» его адвокат Мария Бонцлер.

Лукичеву ставится в вину написание статьи в Сети, в которой тот пишет о взрыве в здании ФСБ в Архангельске, пояснила адвокат.

«Он рассуждает о взрыве в здании ФСБ в Архангельске, называя погибшего мужественным человеком, но не призывает к повторению его действий. Следствие считает, что он может скрыться, так как имеет заграничный паспорт», – добавила защитница.

В соцсетях, в комментариях под фотографией предсмертной записки «архангельского подрывника» Лукичев написал, что «он герой», сказала Бонцлер ТАСС.

Напомним, 31 октября в здании ФСБ по Архангельской области 17-летний подросток подорвал самодельное взрывное устройство. Он погиб на месте, а троих сотрудников спецслужбы ранило осколками.