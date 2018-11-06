Священник рассказал о странностях в поведении обвиняемого в коррупции замдиректора ФСИН

Обвиняемый в коррупционных преступлениях замдиректора ФСИН Олег Коршунов помогал получать кредиты и ездил на «Харлей Дэвидсон», сообщил в свидетельских показаниях священник Геннадия Цуркану.

Цуркану дал показания в июне. Он рассказал, что познакомился с Коршуновым в 2009 году в ресторане «Чайхона» на Ленинском проспекте, где были их общие знакомые – бизнесмены, занимающиеся поставками топлива, сообщает РБК.

Цуркан обращался к Коршунову с просьбой о финансовой помощи, так как ему нужно было вести разные проекты, в том числе связанные с благотворительностью. Однако Коршунов всегда рекомендовал ему обратиться в банк.

«Где-то через полгода после знакомства он отвез меня в банк «Жилкредит», где познакомил с председателем совета банка [Анной] Рибицкой, которая являлась его давней знакомой и партнером по бизнесу», – отметил он и добавил, что Коршунов фактически выступал поручителем.

При этом, по словам Цуркану, кредитные договоры он банком не заключал, «достаточно было устного подтверждения Коршунова». Суммы займов составляли от 1 до 20 млн рублей.

Он отметил, что периодически проводил крестины родственников и знакомых Коршунова и выдавал ему грамоты от митрополита.

С декабря 2016 по май 2017 года Коршунов 13 раз звонил Цуркану по телефону, – требовал погасить долг перед «Жилкредитом».

«Тон его высказываний носил возмутительный характер. После назначения его на должность заместителя директора ФСИН Коршунов стал дистанцироваться от простых граждан, на знакомых смотрел свысока. На встречи приезжал с опозданием, заставлял ждать», – рассказал Цуркану.

Он добавил, что Коршунов ездил на мотоцикле «Харлей Дэвидсон».

В показаниях он также сообщил, что Рибицкая никогда не требовала у него долг напрямую, только через Коршунова. Священник считает, что у нее были психологические проблемы, так как она рассказывала ему о видениях, в которых Богородица и ангелы советуют ей продать какой-то танкер.



Напомним, в сентябре 2017 года Коршунов был задержан по подозрению в должностных преступлениях. Басманный суд отправил Коршунова в СИЗО по подозрению в растрате по двум эпизодам. Сам замглавы ФСИН отказался признать вину. Позднее на Коршунова завели еще одно уголовное дело.