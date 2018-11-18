Россия временно запретила транзит мяса птицы из США в Казахстан

Россельхознадзор вводит с 20 ноября временные ограничения на транзит по территории России в Казахстан мяса птицы, произведенного в США, сообщили в ведомстве.

«Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору принято решение ввести с 20 ноября 2018 года временные ограничения на транзит по территории России в Республику Казахстан мяса птицы, произведенного на предприятиях США», – сообщается на сайте ведомства.

Россельхознадзор опасается, что на российский рынок из Казахстана попадет продукция неизвестного происхождения и продукция из сырья неизвестного происхождения. Причиной подобного развития событий называется «отсутствие в Казахстане внутренней системы прослеживаемости перемещения подконтрольных госветнадзору товаров и несоблюдение сроков интеграции информационных систем».

Ведомство напоминает, что в октябре было приостановлено движение семи партий американской птицы, следующих в Казахстан – на часть продукции ветеринарные сертификаты были оформлены американской стороной в то время, когда сама продукция уже находилась в портах Евросоюза. Некоторый объем мяса птицы тогда поступил на территорию ЕАЭС с уже завершенным сроком хранения.

«Кроме того, в мясе птицы, произведенном американскими предприятиями Mountaire Farms Incorporated и Equity Group-Kentucky Division, были выявлены остатки лекарственных средств – тетрациклин и матаболиты нитрофуранов», – сообщает ведомство.

Россельхознадор решил вернуть на территорию Евросоюза, откуда прибыл груз, все поступившие партии общим весом 185 тонн.

«Россельхознадзор не может гарантировать, что ввозимая в рамках транзита из США в Казахстан продукция безопасна и не навредит потребителям, а также, в виду отсутствия в Казахстане системы прослеживаемости грузов, опасается, что такая продукция может быть ввезена в другие страны–участницы ЕАЭС незаконным образом», – сообщает ведомство.