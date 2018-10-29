Пуск торпедо-ракет с крейсера «Петр Великий» сняли на видео

Экипаж флагманского крейсера Северного флота «Петр Великий» провел несколько пусков ракето-торпед в ходе противолодочных учений в Баренцевом море.

Кадры с пуском ракето-торпед противолодочного комплекса «Водопад» опубликовал телеканал «Звезда».

В качестве условного противника на учениях задействовали атомную подлодку Северного флота.

В ходе первого этапа учений экипажи надводного и подводного крейсера выполняли задачи по поиску и слежению за противником и условному применению комплексов вооружения.

В практической части «Петр Великий» выстрелил ракето-торпедой по подводной цели.

Оценку действиям экипажа крейсера «Петр Великий» и подлодки выставят после возвращения кораблей в пункты постоянной дислокации.