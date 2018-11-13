Трампу объяснили опасность нападок на главу ФРС США

Сенаторы от Республиканской партии Джефф Флейк и Демократической партии Крис Кунс направили письмо президенту США Дональду Трампу, призвав американского лидера воздержаться от публичной критики председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, пишет газета The Wall Street Journal.

«Ваши опрометчивые комментарии выходят далеко за рамки требования отчета от ФРС», – передает ТАСС текст письма американских сенаторов.

Они считают, что Трамп якобы дает Пауэллу указания, как поступать с базовой процентной ставкой, и подчеркивают, что эти действия являются неконструктивными и опасными.

Сенаторы предупредили американского президента, что публичные нападки на Пауэлла чреваты подрывом репутации ФРС в целом.

В августе Трамп сообщил, что недоволен главой ФРС Джеромом Пауэллом. В июне ФРС США повысила базовую ставку до 1,75-2%.