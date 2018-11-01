Россия на совете с НАТО показала готовность «быстро прояснить беспокоящие США вопросы»

Россия на заседании совета Россия-НАТО показала готовность быстро прояснять беспокоящие США обстоятельства по договору РСМД, рассказали в российском министерстве иностранных дел.

В то же время Соединенные Штаты с помощью беспочвенных обвинений в адрес России прикрывают собственные нарушения по ракетному договору, отмечает ведомство, передает РИА «Новости».

Также в МИДе по итогам переговоров указали, что действия США могут привести к расторжению ДРСМД, это, в свою очередь, грозит втягиванием в новую гонку вооружений.

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг после заседания совета призвал союзников по альянсу потребовать от России «безотлагательно» соблюдать ракетный договор.

Глава МИД России анонсировал разговор президента страны Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом о ДРСМД на встрече в Париже.