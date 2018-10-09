Министр Израиля оценил влияние гибели Ил-20 на отношения с Россией

Падение российского Ил-20 – проверка на прочность отношений России и Израиля, которую страны переживут, заявил израильский министр Зеев Элькин на межправительтсвенной комиссии (МПК) в Иерусалиме.

Трагедия не повлияла на приготовления к МПК и его работупо обсуждению торгово-экономического сотрудничества, добавил министр, передает РИА «Новости».

«Как раз в подобного рода экзаменах, когда возникают разного рода недоразумения, проверяются на прочность взаимоотношения, проверяется искренность и открытость диалога между лидерами обеих стран», – сказал Элькин.

Также он анонсировал визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Россию в ближайшее время, уточнив, что конкретной даты пока нет.

Ранее сам Нетаньяху сообщал о договоренностях по встрече с президентом России Владимиром Путиным.

В сентябре Минобороны России обвинило Израиль в трагической гибели экипажа Ил-20.