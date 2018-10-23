Депутат оценил новую концепцию миграционной политики России

«По сравнению с концепцией, утвержденной в 2012 году, в новом документе большее место уделяется работе по привлечению и возвращению соотечественников в Россию. Хотя не могу сказать, что полностью удовлетворен тем местом, которое занимает это направление в новой концепции», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Константин Затулин.

«Следовало бы, вероятно, выделить это направление – привлечение и возвращение соотечественников – в отдельную главу, подчеркнуть принципиальные отличия репатриации от всех других миграционных действий. И от миграционной политики, которая направлена на обеспечение, скажем, российской экономики квалифицированными специалистами, иностранными гражданами, которые не являются соотечественниками», – подчеркнул Константин Затулин, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Напомним, что в среду президент Владимир Путин, выступая на Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом, сообщил, что утвердил «Концепцию государственной миграционной политики России на 2019–2025 годы». Текст нового документа опубликован на сайте президента.

«В ранее действовавшей концепции 2012 года существовал вывод, как оказалось, ошибочный, о том, что миграционный потенциал стран СНГ будет снижаться», – отмечает депутат Затулин.

Но концепция 2012 года не предполагала кризиса 2014 года и переворота на Украине, добавил собеседник. «С тех пор как переворот произошел, ситуация резко изменилась, и мы очень долго шли к признанию этого факта на уровне концепции, – отметил Затулин. – Прежде всего речь идет о необходимости учесть наличие большого числа вынужденных переселенцев с Украины, которые запутались в рогатках нашего законодательства и барьерах нашей административной практики по отношению к ним».

«Наряду с позитивным лозунгом «Россия своих не бросает» мы не сделали достаточно для того, чтобы эти люди могли достаточно комфортно почувствовать себя в России с точки зрения узаконения своего положения, – полагает депутат. – На этот счет слишком много у нас перестраховок в законодательстве. И я могу только поддержать желание, выраженное дважды в новой концепции, обеспечить простой и ясный, доступный и понятный механизм обретения гражданства».

Это, конечно, не значит, что не должно быть определенных ограничений и сроков, подчеркнул Затулин.

«Но

можно сказать, что мы впереди планеты всей в том, что касается бесконечного ожидания решения вопросов для лиц, которые вообще-то являются нашими соотечественниками. От двух до десяти лет люди ожидают решения вопроса о своем гражданстве.

Многие просто бросают эту затею», – сетует собеседник.

Затулин сослался на пример Румынии, «которая в однодневный срок выдает гражданам Молдавии свои румынские паспорта». «Я, конечно, не призываю к тому, чтобы мы следовали слепо этому примеру. Румыния – не мировая держава. У нее совсем другие обстоятельства, внутренние и внешние. У нас вряд ли можно за один день решить все вопросы. Но и 10, и два года – это слишком много, особенно когда речь идет о людях, вынужденных бежать из зоны конфликта», – подчеркивает Затулин, отмечая: в новой концепции делается попытка обратить на это внимание.

«Она сопровождается, в отличие от первой концепции, анализом происходившего, более или менее корректным. Но еще раз повторю, она не свободна от недостатков», – отмечает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

«Я могу только сожалеть, что традиционно не обращается должного внимания на законопроекты, которые уже внесены в Государственную думу. Они как кукушкины дети, их все время откладывают, хотя часть проблем они могли бы давно снять и решить», – подчеркнул Затулин. По его оценке, «новая концепция, например, ничего не говорит о той серой зоне, в которой пребывают, скажем, вынужденные мигранты из Украины, которые сегодня просто боятся обращаться в миграционные органы, потому что они уже являются нарушителями правила 90 дней пребывания в России, так как не могут выехать: им некуда ехать».

«Для решения этого вопроса мы предложили законопроект миграционной амнистии для беженцев с Украины. К сожалению, мы пока не получили положительных отзывов на него и продолжаем борьбу за его принятие в первом чтении, – рассказал Затулин. – Есть и целый ряд других вопросов, которые следовало бы поименовать в концепции». Но, конечно же, дальнейшая жизнь по старой концепции совершенно не отвечала реалиям сегодняшнего дня, резюмирует депутат. «Повторюсь, она была утверждена и написана до 2014 года, в 2012 году, что, в общем, явный водораздел с точки зрения реальности и обстоятельств, связанных прежде всего с соотечественниками с Украины», – добавил Затулин.