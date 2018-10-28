Финляндию назвали готовой к «гибридной войне» с Россией

Финские оборонные ведомства изучили «уроки Крыма» и теперь готовы бросить вызов России по части «гибридных войн», пишет The National Interest.

«Уроки Крыма не прошли даром для представителей финских оборонных ведомств», – приводит издание мнение экспертов из шведского института оборонных исследований. Отмечается, что с 2014 года повышение готовности армии было среди главных приоритетов Финляндии, отдельным родом войск стали силы быстрого реагирования, передает RT.

Издание подчеркивает, что финская армия состоит из небольшой доли контрактников, которые поддерживаются резервом из призывников. Но все они не годятся для «гибридной» войны – их невозможно быстро мобилизовать, в то время как России нужно было лишь несколько дней для установления контроля над Крымом. По мнению National Interest, Финляндию это очень беспокоит, так как она имеет 800-километровую границу с Россией.

В результате было создано подразделение быстрого реагирования из призывников, которые завершили полугодовую подготовку и заступают на полугодовое боевое дежурство. Издание поясняет, что теперь у финнов всегда есть подготовленные призывники, которые могут быть быстро мобилизованы. Они обучены обращению с различными типами вооружений – в том числе с противотанковыми гранатометами, а также оснащаются танками «Леопард».

Учения показали, что новые подразделения могут среагировать на угрозу за несколько часов.

«Учитывая их быструю реакцию и мобильность, обеспечиваемую вертолетами, силы быстрого реагирования могут применяться по всей территории Финляндии. Их огневой мощи и стойкости хватит для столкновения даже с хорошо вооруженным противником», – говорится в отчете шведского института оборонных исследований.

В результате, пишет издание, финский метод пресечения российской тактики «гибридной» войны могут взять на вооружение страны Прибалтики и остальные соседи России.

Отметим, что в Хельсинки также открыли центр ЕС по отражению гибридных угроз.