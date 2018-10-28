Ватикан признал право секс-меньшинств участвовать в церковной жизни

Служба печати Святого престола опубликовала текст документа, принятого по завершении Синода католических епископов в Ватикане, посвященного молодежи.

В документе идет речь о различных проблемах современности, включая миграцию, насилие и опасности виртуальной реальности. Более 200 из 268 участников Синода поддержали документ.

Вопрос о сексуальном самоопределении верующих вызвал наибольшее число голосов «против» – 65 при 178 голосах «за», передает ТАСС.

Синод отметил, что есть много «христианских общин, в которых сопровождаются в вере люди нетрадиционной сексуальной ориентации», и посоветовал «способствовать таким верующим». В документе говорится, что суждение о человеке только по сексуальной ориентации является «поверхностным».

«Бог любит каждого человека, и также церковь, которая противостоит любой дискриминации и насилию на сексуальной почве», – сказано в документе.

В 2016 году папа римский Франциск заявил, что христиане и Римско-католическая церковь должны попросить прощения у гомосексуалистов за прошлое отношение к секс-меньшинствам.