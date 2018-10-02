Во Франции задержали украинскую фуру с 650 кг кокаина

Французские таможенники обнаружили в грузовике с украинскими номерами 650 килограмм кокаина, пишет Depeche.

Грузовик, перевозящий рыбу, был остановлен и досмотрен сотрудниками таможни в окрестностях Тулузы. Фурой управляли двое мужчин с гражданством Нидерландов. Таможенники решили проверить груз, заметив волнение водителя и пассажира, передает РИА «Новости».

Стоимость конфискованных наркотиков по ценам «черного» рынка составляет более 52 млн евро, отметили во французском ведомстве.

Ранее украинец собирался продать 5 кг марихуаны футбольным фанатам в России.