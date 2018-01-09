В Армавире впервые за 30 лет открыли школу

Новая начальная школа в Краснодарском крае вместит 400 детей. На строительство здания было выделено 300 млн рублей по федеральной программе.

Впервые за 30 лет в Армавире (Краснодарский край) открылась начальная школа. Здание было введено в эксплуатацию во вторник, сообщает «Интерфакс».

В пресс-службе администрации региона уточнили, что здание школы №9 – трехэтажное, в нем разместятся 14 начальных классов, актовый и читальный залы, два спортивных зала и помещение для занятий ритмикой.

На третьем этаже разместятся кабинеты дополнительного образования, в том числе, лаборатория робототехники. «В холлах на этажах оборудованы игровые зоны, установлены шахматные доски. Есть процедурный, прививочный и стоматологический кабинеты», – отметили в пресс-службе.

Школа построена в рамках федеральной программы «Развитие образования» на 2013-2020 годы. Из 300 млн рублей, выделенных на строительство, около 200 миллионов были выделены из федерального бюджета.

Добавим, что в прошлом году в Краснодарском крае было построено восемь школ, а до конца 2018 года планируется открыть еще 10 учебных заведений.