В общежитии академии Вооруженных Сил в Москве произошел пожар

Пожар произошел в общежитии Общевойсковой академии Вооруженных Сил России, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Пожар на площади 4 кв. м произошел в полночь на пятом этаже. Пострадавших нет, пожарные спасли шесть человек. Возгорание было ликвидировано в 00.25 мск. Эвакуация не проводилась, передает ТАСС.

Общежитие находится по адресу: Новоконюшенный переулок, дом 3.

Минобороны сообщает, что, по предварительным данным, пожар начался из-за «замыкания электропроводки».