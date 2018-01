Потенциального триумфатора «Оскара» уличили в плагиате

Семья американского писателя и сценариста Пола Зиндела обвинила в плагиате создателей фильма «Форма воды», получившего 13 номинаций на «Оскар», сообщили западные СМИ.

Как пишет The Guardian, картина мексиканского режиссера Гильермо дель Торо стала фаворитом грядущей церемонии вручения кинопремии «Оскар», передает ТАСС.

«Мы потрясены, как такая крупная киностудия могла создать фильм, сюжет которого столь очевидно заимствован из пьесы (имеется в виду Let Me Hear You Whisper, «Позволь мне услышать твой шепот» – Прим. ВЗГЛЯД) моего покойного отца, не признав это и не обратившись к нам за правами», – заявил сын писателя Дэвид Зиндел.



Как заявили в компании Fox Searchlight , снимавшей фильм, Гильермо дель Торо никогда не читал и не видел произведение Зиндела, но если у семьи писателя есть вопросы об этой работе, авторы фильма будут рады побеседовать с ними.

Как пишет издание, в сюжете двух произведений действительно много сходств.

Напомним, ранее сообщалось, что картина российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» номинирована на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».