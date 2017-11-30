В США доставили российский «санкционный» газ

Танкер Gaselys со сжиженным природным газом из России, принадлежащий французской компании Engie, пришвартовался к бостонской гавани.

Танкер прибыл в гавань в 10.51 по всемирному координированному времени (13.51 мск), говорится на сайте MarineTraffic.

В пятницу судно, шедшее в США, неожиданно развернулось. В качестве нового места назначения был указан испанский порт Альхесирас близ Гибралтара. В Engie объяснили, что маневры связаны с отсрочкой прибытия в американский порт.

Газ, который транспортируется танкером, был взят с российского проекта «Ямал-СПГ», находящегося под санкциями США. Груз был отправлен в Бостон после небывалых холодов, охвативших северо-восток США в начале этого месяца и резко поднявших цены на топливо.