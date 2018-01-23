Росгвардия увидела динамику в сообщениях о «минировании»

Вал ложных сообщений о «минировании» в России пошел на спад по сравнению с осенью 2017 года, рассказал начальник инженерного управления Росгвардии Александр Заровнятных.

«Они (звонки) бывают повседневно, но все ощутили, когда эти ложные вызовы значительно увеличились. Это было в течение двух месяцев – сентябрь, октябрь. У нас (тогда) увеличилась нагрузка на личный состав, но в настоящее время произошел значительный спад. Сейчас надо сказать, что обстановка более спокойная, чем три-четыре месяца назад», – цитирует РИА «Новости» Заровнятных.

По его словам, на круглосуточном дежурстве ежедневно находятся 120 инженерно-технических групп ведомства. За 2017 год она выполнили более 32 тыс. задач по обнаружению потенциально опасных предметов. При этом большая часть таких предметов – боеприпасы времён Великой Отечественной войны.



Напомним, анонимные звонки о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах началась 11 сентября. В 170 городах были эвакуировали свыше 1 млн человек.

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что звонки осуществляют четыре гражданина России из-за рубежа, имеющие пособников на территории страны. Сообщалось в частности об «украинском следе». Газета ВЗГЛЯД анализировала накрывшую Россию волну телефонного терроризма.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий блокировать звонки «телефонных террористов» по требованию правоохранительных органов или Роскомнадзора.