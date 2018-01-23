В Канаде поезд сбил спиртовоз

Товарный поезд сбил автоцистерну с этиловым спиртом на переезде в канадском городе Порт-Кокитлам, сообщили местные СМИ.

Как передает телеканал CBC, в результате аварии загорелись спиртовоз и несколько вагонов поезда, при этом никто не пострадал, передает ТАСС.

Власти проводят эвакуацию жителей города в радиусе километра от места столкновения.

Напомним, ранее товарный поезд в США сошел с рельсов и протаранил два здания.