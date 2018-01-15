Абэ отказался от встречи с лауреатом Нобелевской премии из-за позиции США

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отказался встретиться с исполнительным директором Международной кампании за запрещение ядерного оружия (ICAN) Беатрис Фин, получившей Нобелевскую премию мира 2017 года, сообщили организаторы визита активистки.

Активистам ICAN, с конца декабря просивших об организации встречи Фин с японским премьером, отказали, сославшись на «несовпадение графиков», передает ТАСС со ссылкой на Киодо.

Находящаяся с визитом в Хиросиме активистка возложила цветы к памятнику жертвам американской атомной бомбардировки 6 августа 1945 года.

Исполнительный директор Международной кампании за запрещение ядерного оружия выразила сожаление, что встреча с премьер-министром Японии не состоялась, отметив, что «хотела поговорить с ним о том, что нужно делать для того, чтобы атомные трагедии никогда больше не повторялись».

Таким образом Токио выразил солидарность с позицией США, отказавшихся поддержать договор о запрещении ядерного оружия, разработанный движением ICAN.

Напомним, 6 августа 2017 года в Хиросиме прошла церемония памяти жертв атомной бомбардировки, устроенной Соединенными Штатами более 72 лет назад.